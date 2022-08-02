Москва, , 12:59 — REGNUM США несут миру дестабилизацию — за последние десятки лет Вашингтон спровоцировал множество конфликтов. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала 2 августа в своём телеграм-канале.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Захарова прокомментировала возможный визит на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она отметила, что в ответ на такой шаг американской стороны Китай ограничил импорт тайваньского продовольствия.

«Вашингтон несёт миру дестабилизацию. Ни одного урегулированного конфликта за последние десятилетия, но множество спровоцированных», — написала российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, Пелоси, по информации тайваньских СМИ, может прибыть в Тайбэй вечером 2 августа по местному времени. Её визит будет кратким — предполагается встреча с руководством острова. Власти Китая предупредили, что визит Пелоси на Тайвань грозит «серьёзными последствиями».

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