Санкт-Петербург, 2 августа, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Почти 60 пожарных тушат строящийся рыболовецкий траулер в доках «Адмиралтейских верфей» в Санкт-Петербурге, сообщили 2 августа в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

vk.com/spb_today Пожар на «Адмиралтейских верфях» (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 11:24 мск на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре на набережной реки Фонтанки, 203 лит. З. В доках «Адмиралтейских верфей» загорелся строящийся большой морозильный траулер проекта СТ-192 «Механик Маслак».

«Происходит горение на строящемся судне, рыболовецком траулере. Площадь возгорания и дальнейшая информация уточняются. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — рассказали в ведомстве.

К ликвидации пожара привлечено от МЧС 14 единиц техники и 58 человек личного состава.