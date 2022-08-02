Киев, , 12:50 — REGNUM Действующий глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), глава МИД Польши Збигнев Рау прибыл с визитом на Украину. Об этом 2 августа сообщает польское представительство в ОБСЕ на своей странице в одной из соцсетей.

Збигнев Рау (сс) Vargunn

«Министр иностранных дел Збигнев Рау, действующий глава ОБСЕ, начал визит в Украину», — говорится в сообщении.

Также указывается, что Польша собирается поддерживать деятельность ОБСЕ и её помощь киевскому режиму.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник написал, что власти Украины могут начать принудительное переселение жителей Донбасса, в том числе с территорий, освобождаемых в ходе российской спецоперации.