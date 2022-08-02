Калуга, , 13:35 — REGNUM В Центральном федеральном округе по прогнозам синоптиков в ближайшее время дневная температура воздуха может достигнуть 40 С. В связи с этим многократно возрастет риск возникновения лесных пожаров, сообщает 2 августа корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.

На вооружение Лесопожарной службы поступили два полуприцепа грузоподъёмностью в 45 тонн Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области

К ухудшению пожарной обстановки в регионе готовятся. На вооружение Лесопожарной службы поступила новая спецтехника: два полуприцепа грузоподъёмностью в 45 тонн. Они предназначены для перевозки специализированной крупногабаритной лесопожарной колесной и гусеничной техники.

В ближайшее дни полуприцепы будут доставлена в Козельскую и Еленскую лесопожарные станции.

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