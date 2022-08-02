Париж, , 12:49 — REGNUM Под влиянием резкого роста цен на углеводороды во второй половине 2021 года прибыль нефтяных групп в последние месяцы достигла рекордного уровня, передает BFM TV.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Французская компания TotalEnergies удваивает свою чистую прибыль за год. Во втором квартале чистая прибыль TotalEnergies увеличилась более чем вдвое за год и составила $5,7 млрд после $4,9 млрд в первом квартале и $16 млрд за весь 2021 год.

Рекордную прибыль получили британские компании Shell и BP. Со своей стороны, британская Shell опубликовала получила $18 млрд чистой прибыли во втором квартале. Нефтяная компания уже объявила о рекордной прибыли в первом квартале в размере 7,1 миллиарда долларов, несмотря на тяжелое бремя, связанное с постепенным свертыванием ее нефтегазовой деятельности в России. Доля чистой прибыли BP за год во втором квартале увеличилась в три раза и составила 9,26 млрд евро.

Американские компании ExxonMobil и Chevron выиграли почти $30 млрд. Нефтеперерабатывающие заводы ExxonMobil заработали за второй квартал $17,9 млрд, а Chevron — $11,6 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, вступивший с 1 августа запрет на экспорт российского угля в Европу генеральный директор ПАО «Европейская Электротехника» Илья Каленков назвал «особенно нелогичным».

Читайте также: Шаг назад: о запрете на импорт российского угля в ЕС