Париж, 2 августа, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Под влиянием резкого роста цен на углеводороды во второй половине 2021 года прибыль нефтяных групп в последние месяцы достигла рекордного уровня, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Французская компания TotalEnergies удваивает свою чистую прибыль за год. Во втором квартале чистая прибыль TotalEnergies увеличилась более чем вдвое за год и составила $5,7 млрд после $4,9 млрд в первом квартале и $16 млрд за весь 2021 год.

Рекордную прибыль получили британские компании Shell и BP. Со своей стороны, британская Shell опубликовала получила $18 млрд чистой прибыли во втором квартале. Нефтяная компания уже объявила о рекордной прибыли в первом квартале в размере 7,1 миллиарда долларов, несмотря на тяжелое бремя, связанное с постепенным свертыванием ее нефтегазовой деятельности в России. Доля чистой прибыли BP за год во втором квартале увеличилась в три раза и составила 9,26 млрд евро.

Американские компании ExxonMobil и Chevron выиграли почти $30 млрд. Нефтеперерабатывающие заводы ExxonMobil заработали за второй квартал $17,9 млрд, а Chevron — $11,6 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, вступивший с 1 августа запрет на экспорт российского угля в Европу генеральный директор ПАО «Европейская Электротехника» Илья Каленков назвал «особенно нелогичным».

Читайте также: Шаг назад: о запрете на импорт российского угля в ЕС