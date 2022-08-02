Чебоксары, , 12:48 — REGNUM Стадион «Волга» в Чувашии, где идёт масштабная реконструкция, планируется сдать в эксплуатацию на год раньше, чем предусмотрено в рамках соглашения с Министерством спорта России, — в 2023 году. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава минспорта Чувашии Василий Петров.

Данные минспорта Чувашии https://cap.ru/

Реконструкция стадиона «Волга» в Юго-западном районе Чебоксар, который является одним из старейших спортивных сооружений города, началась в июне 2021 года. По данным минспорта Чувашии, на эти цели предусмотрено 1198 млн рублей.

За три года на территории площадью 5,8 гектара планируется построить три объекта: многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс, ледовый каток и футбольное поле.

ФОК включает в себя детский и 25-метровый плавательные бассейны, два универсальных и три тренажёрных зала, площадки для тяжёлой атлетики и единоборств, тиры для стрельбы из лука и пневматического оружия, гостиницу для размещения спортсменов. В 2022 году началось возведение крытого ледового катка, где будут развиваться хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт, а также футбольного поля с искусственным газоном и беговыми дорожками.

В министерстве спорта отмечают, что по условиям контракта с подрядной организацией срок завершения строительно-монтажных работ в рамках реконструкции стадиона «Волга» — до конца 2023 года. Объект должен быть введён в эксплуатацию до конца 2024 года.