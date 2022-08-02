Тбилиси, , 12:47 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили распорядилась наградить медалью «За гражданскую самоотверженность» всех восьмерых участников спасательной операции, которые погибли из-за падения вертолёта в Казбегском муниципалитете края Мцхета-Мтианети. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба президента.

Саломе Зурабишвили © AP Photo, Mindaugas Kulbis

«За высшую гражданскую ответственность, образцовые, самоотверженные действия, проявленные при исполнении профессиональных обязанностей в ходе спасательной операции», — говорится в сообщении.

Сегодня кафедральном соборе Троицы в Тбилиси прошла гражданская панихида по погибшим в той трагедии. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что каждой семье погибших выплатят по 100 тыс. лари (около 2,3 млн).

Напомним, на прошлой неделе вертолёт прибыл к ущелью в Казбегском муниципалитете для спасения двух упавших туда планеристов. Все восемь человек, которые были в аппарате погибли. Из планеристов выжил только инструктор, получив травмы, а иностранный турист погиб.