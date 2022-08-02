Штат Калифорния, США, , 13:03 — REGNUM Известный актёр Брэд Питт отреагировал на слухи о возможном завершении профессиональной деятельности. Об этом сообщило издание Deadline 2 августа.

Брэд Питт Georges Biard

«Мне надо работать над формулировками. Я просто сказал, что нахожусь далеко за пределами среднего возраста и хочу быть более избирательным в последних ролях, какими бы они ни были. Я никогда не работал по пятилетке. Скорее, живу одним днём», — заявил актёр. Стоит отметить, что уже 5 августа 2022 года состоится премьера боевика «Быстрее пули», в котором также снялся Питт.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Брэд Питт приобрёл новый особняк в Калифорнии (США). Стоимость покупки составила $40 млн.

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