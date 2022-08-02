Самара, 2 августа, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Центр амбулаторной онкологической помощи Самарской городской больницы № 10 будет готов к началу осени. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба областного министерства здравоохранения.

Https://adm44.ru Центр амбулаторной онкологической помощи в Костроме

Сообщается, что министр здравоохранения регионаАрмен Бенян проконтролировал подготовку данного центра, который создается в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» для раннего выявления рака.

По словам представителя подрядной организации, данный объект будет готов уже в начале осени, после этого центр оснастят новым оборудованием.

Отмечается, что Бенян поручил главному врачу оборудовать в отделении малую операционную с анестезиолого-реанимационным оборудованием для проведения эндоскопических внутрипросветных вмешательств и при необходимости анестезиологическим и реанимационным сопровождением.

В новом центре будут работать четыре врача-онколога. У пациентов с установленным диагнозом будет возможность пройти курс химиотерапии в дневном стационаре.

Отмечается, что в новом подразделении больницы смогут получить медпомощь свыше 250 тысяч жителей Самарской области (пациенты из Куйбышевского района и южных районов региона).

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области функционируют шесть центров амбулаторной онкологической помощи. До 2024 года в регионе намерены открыть 12 таких подразделений.