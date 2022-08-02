Воронеж, , 12:44 — REGNUM Жёлтый уровень погодной опасности действует на территории Воронежской области в период со 2 по 4 августа. Информация размещена на сайте Росгидрометцентра.

Ливень ИА REGNUM

Так, с 18:00 2 августа до 18:00 3 августа на территории региона возможен сильный дождь. Также до 06:00 4 августа в Воронежской области возможны грозы.

Кроме того, до 09:00 3 августа в области действует четвёртый класс пожарной опасности.

По прогнозу воронежского гидрометцентра, 2 августа в регионе ожидается до +30 градусов, возможны дожди. В ночь на 3 августа — около +17, возможны дожди и грозы. Днём 3 августа также прогнозируются дожди, грозы, температура составит около +26 градусов. 4 августа синоптики обещают дождливую погоду и до +28.