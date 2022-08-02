Оксана Переможенко, 2 августа 2022, 13:33 — REGNUM Украина продолжает получать от Германии новейшее оружие, часть из которого настолько современное, что еще не было поставлено на вооружение бундесвера. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете The Globe and Mail.
«Самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня, зенитные комплексы, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы. Некоторые из этих систем настолько новые, что были произведены в малых количествах, часть из них еще не была поставлена Вооруженным силам Германии», — сказал он, добавив, что обучение украинских военных работе на новом оборудовании осуществляется в Германии «в нескольких местах».
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Заявление канцлера ФРГ обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения считают, что стоит прекратить поставлять Германии газ за то, что Берлин поставляет Киеву оружие. Иные также считают, что Украина стала испытательным полигоном. Были и те, кто усомнился в том, что Германия поставляет Украине новейшее оружие.
«Отключите Олафу газ», — с сарказмом призвал один из участников обсуждения.
«Мстят за проигранную Великую Отечественную войну», — добавила Вера.
«Испытательный полигон!» — отреагировал Николай В.
«Мы это не забудем, ливерная колбаса», — прокомментировал Юрий.
«Допомогаются. Скоро зима. Их жалеть никто не будет…» — написал 12 354.
«Надо провести инновацию газовой трубы — перекрыть», — с сарказмом пишет Genie.
«И Шольц ещё смеет жаловаться, что Путин газ не даёт? Да отключить полностью подачу газа…» — призвала Нина.
«Их вожделенный реванш руками украинских смертников закончится плохо для самих немцев. Так жаждут, чтобы внуки и правнуки победителей тоже расписались на стенах Рейхстага!» — комментирует новость Роза.
«Верните старушку Меркель! У неё адекватности и разума на пол-Европы хватит!» — добавил Юра Т.
«Она, конечно, ещё та «фрау», но то, что творит нынешнее руководство Германии, ни в какие ворота не лезет! Лучше бы дрова дружно запасали на зиму», — ответил Юре Т. Давид С.
«Нужно этим фашистским сволочам газ и нефть перекрыть, чтобы их ВПК обнулить! Нет газа — нет производства!» — призвал Z O V.
«Ну, а что? Испытательный полигон для разработок. Бесплатно», — написал VK Tula.
«Американцы на украинцах биологическое оружие испытывали, немцы теперь классическое тестируют. Пора Украину в испытательный полигон переименовывать», — пишет Алекс.
«Газ прикрыть совсем. И пусть замерзают, твари лицемерные», — не выдержал один из участников обсуждения.
«Жители Украины в курсе вообще, что за всё это «добро» придётся расплачиваться им? Или они считают, что это всё им в дар дают и ещё страну даром отстроят?..» — поинтересовался Сергей.
«Ох, таки придется опять пройтись по всей Европе», — отреагировал один из комментирующих.
«Что-то я сильно сомневаюсь про инновации. Шольц старье всякое и то не хотел отправлять, всячески динамил Украину, а тут — опа! — и сразу инновации», — усомнилась Юлия.
«И этой мрази газ поставлять?» — не выдержала «Л».
«А не боятся, что всё это оружие окажется в России. По-моему, это просто глупое заявление недалекого политика. Поставлять инновационное вооружение, которого нет у себя, — это полная чушь. Такое не позволит себе ни одна здравомыслящая страна, заботящаяся о своей безопасности. Немцы вроде очень расчётливый народ и вряд ли такое могут сделать. Но я могу и ошибаться, времена меняются, и люди — тоже», — подытожил Igor S.