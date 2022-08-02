Новости сюжета
«Контрабанда и борьба с ней»
Мы боремся с нечистью: эксперт о людоедстве в «Азове»*
*запрещённая в России организация
Москва,
2 августа 2022, 12:41 — REGNUM Сообщения о людоедстве в батальоне «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это очередное напоминание о том, «с какой нечистью борются российские войска», заявил 2 августа военный эксперт Юрий Подоляка.
Батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)
Carl Ridderstråle
Ранее телеграм-каналы сообщили, что о случаях каннибализма в «Азове» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) рассказал глава Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков.
В свою очередь, он получил эту информацию из бесед с пленными солдатами батальона, которые находятся в московских СИЗО.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.