* запрещённая в России организация

Москва, 2 августа, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Сообщения о людоедстве в батальоне «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это очередное напоминание о том, «с какой нечистью борются российские войска», заявил 2 августа военный эксперт Юрий Подоляка.

Carl Ridderstråle Батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Ранее телеграм-каналы сообщили, что о случаях каннибализма в «Азове» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) рассказал глава Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков.

В свою очередь он получил эту информацию из бесед с пленными солдатами батальона, которые находятся в московских СИЗО.