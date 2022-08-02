Новосибирск, 2 августа, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В Ордынском районе Новосибирской области с 4 по 5 августа ожидается чрезвычайно высокая пожароопасность пятого класса горимости. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Травяной пожар

В региональном управлении МЧС России подчеркнули, что увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров. Источник возможных ЧС — чрезвычайно высокий класс пожарной опасности.

Новосибирцев просят быть предельно осторожными в обращении с огнём и не разводить костры.