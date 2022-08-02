Владивосток, , 12:39 — REGNUM Приморский краевой суд на основании вердикта присяжных заседателей вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении черных риелторов: Евгения Гончарова, Николая Шумова, Александра Зайцева, Романа Качанова, Максима Шелега, Романа Чечеля и Владимира Якимова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры края.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

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В суде установлено, что в 2015 году Гончаров убил собственника двухкомнатной квартиры, расположенной на острове Русский во Владивостоке. Фигурант свернул шею жертве.

Во второй половине 2016 года Гончаров и Шумов избили владельца квартиры жилого дома по улице Краева во Владивостоке. Потерпевший скончался. Тело мужчины убийцы закопали в лесу.

В 2017 году Гончаров с помощью металлического прута убил хозяина жилого помещения, расположенного по проспекту 100-лет Владивостоку. После убийств фигуранты, подделав документы, путем мошенничества продали квартиры убитых и присвоили более 8 млн рублей.

Присяжные заседатели единодушно признали подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения.

Суд назначил Гончарову наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года, Шумову — 12 лет. Местом отбывания наказания обоих мужчин определена исправительная колония строгого режима.

Качанова приговорили к 4 годам 6 месяцам со штрафом в размере 100 тыс. рублей, Чечелю и Зайцеву дали три года, Шелега осуждён на 4 года. Местом отбывания наказания фигурантов определена исправительная колония общего режима. Уголовное дело в отношении Якимова прекращено в связи с его смертью.

Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, Вологодский областной суд вынес приговор группе черных риелторов, жертвами которых стали два пенсионера.