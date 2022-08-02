Москва, 2 августа, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Наиболее важные факторы для жителей России при выборе работы — высокий уровень оплаты труда (56%), адекватность начальства (37%) и стабильность компании (35%). Такие данные опроса приводит исследовательский центр портала Superjob.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Поиск работы

Перспективы карьерного роста имеют значение для 29%, комфортная психологическая среда — для 28%, удобное расположение — для 25%, перспективы личностного роста - 23%, интересные задачи – для 13% опрошенных.

Назвали главным фактором при выборе работы сохранение жизненного баланса 12%, эффективность систем управления — 11%, достойный компенсационный пакет — 10%, возможность обучение за счет работодателя - 9%. Имидж компании важен 5%, корпоративная культура - 2%.

Опрос проведён 8–24 июля 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 395 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, рабочий график — самый важный после зарплатного предложения фактор, на который обращают внимание жители РФ при поиске работы.

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