2 августа 2022 | Время чтения 9 мин

Юрий Пущаев, , 15:33 — REGNUM Уже сейчас можно уверенно говорить: конфликт на Украине явился значимым стимулом для нового русского искусства — того, которое и правда можно называть настоящим искусством. Впрочем, в России уже давно пишут хорошие песни и книги, посвященные этому, как окончательно стало ясно пять месяцев назад, эпохальному конфликту. И нам есть чем гордиться. Это новая заметная и мощная волна, которая, дай Бог, всё же пробьёт себе дорогу, невзирая на окопавшиеся вокруг официальных ведомств либеральные тусовки.

СВО в Донбассе Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ведь если у них есть «Океан Эльзы», то и у нас есть свои певцы, писатели и поэты. Тут простая зависимость, на самом деле. Если эта волна пробьет себе дорогу, то мы победим. У каждой войны, когда решается судьба народа и страны, должны быть свои песни и книги. В них поют и рассказывают, за что воевать и умирать, почему наше дело правое, а враг будет разбит. Такие произведения искусства очень нужны: они поднимают дух и внушают мужество, ободряют в неудачах и приближают победу, помогают понять себя, в том числе и как не превратиться в бессмысленное орудие для убийств.

И горе тем воюющим, у кого не находится своего поэта и певца. Значит, с их духом и ощущением своей правоты что-то явно не так. Об этом рассказывает одна легенда из истории Древней Греции. Когда спартанцы, тяжело и изнурительно воевавшие с Мессенией, по совету оракула обратились к Афинам с просьбою дать им полководца, афиняне словно в насмешку послали им хромого школьного учителя Тиртея. Однако совершенно нелепый, казалось бы, и никчемный хромой учитель оказался поэтом, и еще каким. Он своими песнями воспламенил сердца спартанцев, вновь вдохнул в них отвагу и тем очень помог им одержать победу над врагами.

Наш список ограничен, мы не смогли включить все хорошие произведения всех наших замечательных поэтов, певцов и писателей, писавших на эту тему. Пожалуй, это только некоторые из них. За это мы искренне просим прощения у всех, кого стоило упомянуть, но кого мы не упомянули за ограниченностью объема.

Жигимонт Петр Иванович. Солдатская песня. 1954

Книги:

1. Глеб Бобров. «Эпоха мертворождённых»

Вышедшая еще в 2007 году эта антиутопия луганского писателя Глеба Боброва вдруг через семь лет стала пугающей реальностью. В ней предсказаны разразившиеся бои, они в книге идет ровно в тех местах, где и началась в 2014 году. Предсказано даже убийство руководителя ДНР А. Захарченко (в книге это командующий силами Конфедерации Пётр Скудельников).

Написанная в достаточно брутальных тонах, книга может оттолкнуть какого-нибудь чрезмерно изысканного читателя, но прочитать ее надо. Хотя бы ради того, чтобы узнать, как этот конфликт виделся ещё 15 лет назад самым проницательным людям. К тому же многие отрицательные вещи в книге указаны верно. Например, то, что Донбасс и Россия будут проигрывать информационную войну, особенно на первых порах.

В книге есть своя интрига, и ее итог гораздо пессимистичнее того, что мы имеем сейчас.

Вот интересное интервью с автором книги, взятое еще в 2014 году.

2. Захар Прилепин. «Некоторые не попадут в ад»

Известный современный писатель Захар Прилепин выпустил в 2019 году роман-фантасмогорию «Некоторые не попадут в ад». Несмотря на причудливое определение жанра, это практически документальная проза, рассказывающая о том, как и зачем автор поехал на эту войну, как и с кем плечом к плечу он там воевал, что он там увидел и пережил. Как поясняет он сам, «кто-то романы сочиняет — а я там живу».

Развернутую рецензию на эту книгу можно прочитать здесь.

Захар Прилепин. «Некоторые не попадут в ад»

3. Владимир Корнилов. «Донецко-Криворожская республика: расстрелянная мечта»

Это добротное историческое исследование рассказывает о такой малоизвестной странице истории — истоках «донбасского сепаратизма» в рамках Украины — Донбасско-Криворожской республике. Она была создана большевиками в 1918 году, чтобы отделиться от Украины, и ликвидирована по настоянию Ленина и Сталина, после чего Донбасс включили в состав советской Украины.

Именно здесь надо искать истоки ЛНР и ДНР. Недаром в свое время известный деятель днепропетровской хунты Геннадий Корбан потрясал этой книгой и призывал своих сторонников её читать, чтобы, дескать, «знать врага в лицо».

И правда, например, один из выводов книги представляется удивительно злободневным:

«Может быть, это кому-то покажется парадоксальным, но довольно часто провозглашение очередного административного образования с каким-нибудь звучным названием было вызвано как раз стремлением побороть сепаратизм, предотвратить распад единого государства. Как мы увидим ниже, создатели Донецко-Криворожской республики также руководствовались этим стремлением».

Песни

Замечательная рок-певица Юлия Чичерина уже давно неразрывно связана с Донбассом и интересами России в украинском деле. Её не признает либеральная околомузыкальная тусовка, но зато ценят простые слушатели и настоящие фронтовики.

4. Юлия Чичерина. «На передовой».

Это своего рода первая ласточка, клип 2016 года, когда Чичерина средствами искусства резко обозначила свою позицию.

5. Её песня «Рвать», посвященная погибшим командирам донбасского ополчения, которые тогда были маргиналами в глазах московского «приличного общества». Но которым сегодня посмертно дают ордена и чьими именами называют школы.

6. Песня Чичериной «Моя Спарта», посвящённая легендарному отряду «Спарта» и его командиру Владимиру Жоге, посмертно награждённому орденом Мужества.

Чичерина Цитата из видео «Чичерина - Моя Спарта»

7. Вис Виталис. «Чёрные звёзды Донбасса»

Песня известного рэпера Виса Виталиса. Как и многие его песни, она не лишена поэтических достоинств, плюс соответствующая речитативная мелодика.

На той стороне много славных ребят,

Назначенных пушечным мясом.

Зачем они здесь? Ведь их испепелят

Чёрные звёзды Донбасса.

8. Аким Апачев. «Плыве кача»

Песня и клип «Плыве кача» рэпера и военкора Акима Апачева, посвященный тому, как «на «Азовстали» демонов хоронят», поражает энергетикой и тем, что текст на украинском языке. Автор, сам коренной мариуполец, не враг мирной Украине и украинцам, он даже говорит, что «себе забирает мову», а «Калибры» летят сегодня «лекарями украинства хворого».

Недаром эту работу как талантливую отметил даже злейший враг — киевский пропагандист-постмодернист Арестович.

9. Рич. «Грязная работа»

Рэпер Рич написал о парнях, которые за нас «делают всю грязную работу без перерыва на коньяк, без перерыва на субботу». Обращенная к утопистам-пацифистам, песня напоминает, что, к сожалению, «планета на крови стоит, как Питер на болотах».

СВО в Донбассе Цитата из видео «РИЧ — Грязная работа»

Поэзия

Мы еще раз просим прощения у тех, кого не упомянем, и приведем лишь три стихотворения, хотя их гораздо больше. Уже и давно, и сейчас на слуху имена Дмитрия Мельникова, Анны Долгаревой, Игоря Караулова, Дмитрия Артиса и других. Стоит поискать их стихи в Сети, а мы сошлёмся лишь на малую часть того, что уже сделано.

10. Дмитрий Мельников. «Мариуполь»

Это потрясающее стихотворение поэта Дмитрия Мельникова, посвященное взятию Мариуполя.

Напиши мне потом, как живому, письмо,

но про счастье пиши, не про горе.

Напиши мне о том, что ты видишь в окно

бесконечное синее море,

что по морю по синему лодка плывет

серебристым уловом богата,

что над ним распростерся космический флот —

снежно-белая русская вата.

Я ломал это время руками, как сталь,

целовал его в черные губы,

напиши про любовь, не пиши про печаль,

напиши, что я взял Мариуполь.

Напиши — я тебя никому не отдам,

милый мой, мы увидимся вскоре.

Я не умер, я сплю, и к моим сапогам

подступает Азовское море.

Поэт и военкор Анна Долгарева и раньше была известна своими стихами. Особенно теми, что были посвящены Юрию Гагарину: «Бог говорит Гагарину».

Бог говорит Гагарину: Юра, теперь ты в курсе:

нет никакого разложения с гнилостным вкусом,

нет внутри человека угасания никакого,

а только мороженое на площади на руках у папы,

запах травы да горячей железной подковы,

березовые сережки, еловые лапы,

только вот это мы носим в себе, Юра…

11. Анна Долгарёва. «И приходят они из жёлтого невыносимого света…»

И приходят они из жёлтого невыносимого света,

Открывают тушёнку, стол застилают газетой,

Пьют они под свечами каштанов, под липами молодыми,

Говорят сегодня с живыми, ходят с живыми.

И у молодого зеленоглазого капитана

Голова седая, и падают листья каштана

На его красивые новенькие погоны,

На рукав его формы, новенькой да зелёной.

И давно ему так не пилось, и давно не пелось.

А от водки тепло, и расходится омертвелость,

Он сегодня на день вернулся с войны с друзьями,

Пусть сегодня будет тепло, и сыто, и пьяно.

И подсаживается к ним пацан, молодой, четвёртым,

и неуставные сапоги у него, и форма потёртая,

птицы поют на улице, ездят автомобили.

Говорит: «Возьмите к себе, меня тоже вчера убили».

12. Анна Долгарёва. «В город пришла война»

В город пришла война.

В город ложатся мины.

В городе разорвало водопровод,

и течёт вода мутным потоком длинным,

и людская кровь, с ней смешиваясь, течёт.

А Серёга — не воин и не герой.

Серёга обычный парень.

Просто делает свою работу, чинит водопровод.

Под обстрелом, под жарким и душным паром.

И вода, смешавшись с кровью, по улицам всё течёт.

И, конечно, одна из мин

становится для него последней.

И Серёга встаёт, отряхиваясь от крови,

и идёт, и сияние у него по следу,

и от осколка дырочка у брови.

И Серёга приходит в рай — а куда ещё?

Тень с земли силуэт у него чернит.

И говорит он: «Господи, у Тебя тут течёт,

кровавый дождь отсюда течёт,

давай попробую починить».

Этими 12 произведениями наш список не ограничивается. Таких произведений гораздо больше, мы привели лишь часть из них. И этот новый феномен возник не на пустом месте. От него тянутся сразу две нити — в прошлое и в будущее.

С одной стороны, это продолжение традиции военной поэзии, военных песен и прозы, в том числе посвященной Великой Отечественной войне. На смену Симонову, Суркову, Богомолову и др. приходят новые имена, фактически их внуки и правнуки.

С другой стороны, СВО продолжается и образовавшаяся пропасть между Россией и Западом становится все глубже. Запрос на новое осмысление себя средствами искусства тоже растет. И очень возможно, впереди нас ждут новые сильные книги, стихи и песни на эту тему. Важно, чтобы общество и государство поддержали эту новую волну.