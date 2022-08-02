Салехард, 2 августа, 2022, 12:40 — ИА Регнум. На Ямал продолжается поставка автобусов на экологичном топливе. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Курганские газомоторные КАВЗ на Ямале

Автопарк ямальского города Ноябрьска пополнился 12 курганскими автобусами «КАВЗ». Транспортные средства оснащены двойным остеклением и печками, видеонаблюдением, электронным табло «бегущая строка», системой Глонасс, терминалами бесконтактной оплаты, северным исполнением. Автобусы имеют низкий уровень пола для перевозки маломобильных граждан работают на компримированном природном газе — метане.

В 2022 году городской транспорт Ямала в целом пополнит 61 автобус, 53 из которых на экологичном газомоторном топливе. Уже поставлено 27 автобусов, из них два для Надымского района, три в Пуровский район, в Новый Уренгой 10, и 12 — в Ноябрьск.

Кроме того, запланирована поставка 33 автобусов «МАЗ» на метане: шесть для Салехарда, 15 для Лабытнанги, 12 для Муравленко и один для Ямальского района.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале расширяется сеть автозаправок.