Петропавловск-Камчатский, , 12:38 — REGNUM С Камчатки в Донбасс отправлены десятки тонн гуманитарной помощи и множество писем со словами поддержки в адрес жителей Луганской и Донецкой Народных Республик, участников специальной операции, об этом в эфире программы «В центре внимания» рассказал руководитель администрации губернатора края Сергей Меркулов.

Флаги ДНР и России Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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Он отметил большой вклад в сборе гуманитарной помощи предпринимателей региона.

«Могу отметить, что многие жители также поддерживают наших военнослужащих, направляют в их адрес письма со словами поддержки, что зачастую не менее ценно и важно, чем системная помощь. Иногда доброе тёплое слово с Родины очень многое значит. Поэтому Камчатка своих не бросает, и мы эту работу будем наращивать. Думаю, что вместе у нас всё получится, мы победим», — сказал Меркулов.

Как сообщало ИА REGNUM, Чеченская Республика продолжает оказывать поддержку пострадавшим регионам Донбасса. На днях на десяти грузовиках была отправлена очередная партия гуманитарного груза. На этот раз она предназначается детям из социально-реабилитационного центра и воспитанникам спортшколы.