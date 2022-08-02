Москва, , 12:38 — REGNUM В Донецкой и Луганской Народных Республиках в плановом порядке возводятся и реконструируются жизненно важные объекты. Об этом 2 августа на селекторном совещании заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Сергей Шойгу Kremlin.ru

Он добавил, что в этой работе активно участвуют российские военные строители, которые высокими темпами восстанавливают гражданскую инфраструктуру на освобождённых территориях.

По словам генерала армии, в кратчайшие сроки построен водовод общей протяженностью около 90 километров, который обеспечивает подачу воды до 50 тысяч кубических метров для жителей Донецка и прилегающих районов. Кроме того, для жителей и ЛНР и ДНР строятся ещё два водовода на 60 километров.

Также ведётся возведение и реконструкция 12 жилых домов более чем на тысячу квартир, два многофункциональных медицинских центра общей вместимостью 260 койко-мест, а также административно-спасательный центр МЧС, добавил Шойгу.

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Глава Минобороны сообщил, что всего проведено около 1,4 тысячи гуманитарных акций, в ходе которых доставлено свыше 50,5 тысячи тонн грузов в Донбасс и на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона должна помочь Луганской и Донецкой Народным Республикам с восстановлением социальных объектов и домов. По его словам, нужно сделать всё необходимое, чтобы жители республик встретили зимний сезон в нормальных условиях.

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