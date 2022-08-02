Москва, 2 августа 2022, 12:38 — REGNUM Вооруженные силы России в ходе спецоперации уничтожили на Украине 396 американских противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW. Об этом 2 августа заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Глава российского оборонного ведомства добавил, что бесконтрольные поставки киевскому режиму западного вооружения серьёзно угрожают безопасности региона.
Также российскими военными были уничтожены шесть пусковых установок и более 200 ракет реактивных систем залпового огня HIMARS.