Ангарск, Иркутская область, 2 августа, 2022, 12:37 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области 2 августа известило о возбуждении уголовного дела по коррупционной статье в отношении директора МАОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 27» Ангарска.

34.мвд.рф Взятка

Директор школы систематически получала взятки в виде денег от заместителя директора указанной школы за покровительство по службе.

Следователями СК при содействии сотрудников полиции установлено, что замдиректора передавала ей 1/3 размера своей заработной платы. Общий размер взятки составил около 400 тысяч рублей.

Известно, что подозреваемая в 2020 году решением Ангарской территориальной избирательной комиссии избрана в Думу Ангарского городского округа второго созыва и является депутатом.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Иркутской области по коррупционной статье было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя главного судебного пристава УФССП России по Иркутской области, начальника одного из отделов и его заместителя.

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