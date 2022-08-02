Ереван, , 12:36 — REGNUM Руководство Центрального банка Армении приняло решение повысить ставку рефинансирования с 9,25% до 9,5%. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба финансового регулятора.

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Отмечается, что ставка для займов в ломбардах также решено поднят с 10,75% до 11%. Ставку привлечения вкладов увеличили с 7,75% до 8%.

Стоит отметить, что это третье с начала года повышение ставки рефинансирования в Армении. С учётом повышений в 2021 году, это — девятое повышение. В результате ужесточения монетарной политики основную ставку повысили с 5,25% до 9,5%.