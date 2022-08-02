Санкт-Петербург, , 12:49 — REGNUM Празднование 100-летия Ленинградской области в 2027 году пройдёт при поддержке правительства России. Об этом 2 августа сообщил глава региона Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дрозденко Lenobl.ru

По его словам, уже принято решение, что 100-летний юбилей в 2027 году будет отмечаться не только на региональном, но и федеральном уровне.

«Празднование 100-летия будет совместным и для Ленобласти, и будет принимать участие в подготовке правительство Российской Федерации. Мы рассчитываем на определенную помощь и поддержку по ряду знаковых объектов для Ленобласти. Какие они будут конкретно мы определимся в следующем году», — заметил губернатор.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 1 августа 2022 года Ленобласти исполнилось 95 лет. По традиции каждый год день рождения региона отмечают в разных городах области. В 2022 году основные праздничные мероприятия пройдут 6 августа в Сосновом Бору.

В программе — праздничное шествие и презентация муниципальных образований Ленинградской области «Энергия — 47», торжественная часть и праздничный концерт «Энергия наших дел», праздничный концерт и праздничный салют. Также на протяжении всего дня будут работать гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса» и выставка-ярмарка изделий народных художественных промыслов и ремесел, сельскохозяйственной продукции Ленинградской области «Город мастеров».

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