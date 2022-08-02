Кемерово, , 12:35 — REGNUM В Кемеровской области в первом квартале 2022 года у каждого кузбассовца в среднем имелось 22,7 тыс. рублей в месяц (у горожан — 23,3 тыс. рублей, у сельских жителей — 18,9 тыс. рублей). Это на 3% меньше, чем в первом квартале 2021 года, сообщил Новосибирскстат.

Семья Иван Шилов © ИА REGNUM

«Одним из источников изучения уровня жизни населения является статистика семейных бюджетов. В Кузбассе на постоянной основе проводится выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств, в котором принимают участие 760 домохозяйств, проживающих в 16 населённых пунктах», — уточнили в региональном органе статистики.

Отмечается, что в среднем за месяц на потребительские нужды одного члена семьи в 1 квартале текущего года было потрачено 15,7 тыс. рублей. Основная статья расходов — траты на продукты питания, которые составили 32% от потребительских расходов.