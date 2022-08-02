Симферополь, 2 августа, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в южных и западных районах Республики Крым в период с 3 по 5 августа, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям по региону.

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«По данным «Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3–5 августа в западных и южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность», — говорится в сообщении.

На территории Крымского полуострова с 20 мая действует особый противопожарный режим, которым запрещено посещение лесов, разведение костров, сжигание мусора и сухостоя.

По информации ГУ МЧС по Республике Крым, только за 30–31 июля в регионе пожарные ликвидировали 22 возгорания сухой растительности.