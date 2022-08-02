Грозный, 2 августа, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Столица Чечни вошла в список лучших российских городов по качеству жизни. Грозный занял достойное место среди городов с численностью населения свыше 250 тыс. человек. В числе лидеров также Москва, Сочи и Санкт-Петербург, говорится в исследовании Финансового университета при правительстве РФ.

(сс) Alexxx Malev Грозный

Оценка качества уровня жизни проводилась по результатам анализа общественного мнения по следующим направлениям: уровень медицинского обслуживания, доступность объектов недвижимости, состояние экологии, качество работы предприятий системы ЖКХ, качество работы учреждений среднего и высшего образования, состояние дорог в регионе, условия ведения бизнеса. Также исследовался уровень тревожности и страхов населения, и другие параметры.

Отметим, что в десятку лучших городов России по качеству жизни вошли также Нижневартовск, Калининград, Владикавказ, Мурманск, Череповец и Екатеринбург.