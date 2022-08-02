Донецк, , 12:32 — REGNUM Вооружённые украинские формирования совершили обстрел Кировского района Донецка. Об этом 2 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 12:12 с позиций в населённом пункте Первомайское был открыт огонь по Кировскому району Донецка. Всего выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 2 августа ВСУ нанесли серию артиллерийских ударов по Донецку.