Торонто, Канада, 2 августа, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Канадский рэпер Drake отменил своё шоу Young Money Reunion из-за положительного результата теста на COVID-19. Об этом 2 августа пишет Deadline.

Кадр из интервью Drake

Как отмечает издание, шоу должно было состояться ещё 1 августа 2022 года. По словам рэпера, будет назначена новая дата мероприятия, однако пока неизвестно, когда её объявят.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Young Money Reunion — это концерт-воссоединение лейбла Young Money, на который ранее были подписаны сам Drake, а также рэперы Nicki Minaj и Lil Wayne. Шоу является одним из мероприятий фестиваля October World Weekend.