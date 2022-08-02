Чебоксары, 2 августа, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В Чувашии предстоящие несколько дней прогнозируется высокая пожарная опасность. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГКЧС республики со ссылкой на Чувашгидромет.

Никита Устинов ИА REGNUM Жара

По данным комитета, со 2 по 8 августа местами по Чувашии ожидается жёлтый уровень опасности (стихия потенциально опасна). Причиной является высокая пожароопасность.

Ранее автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов отмечал, что первую неделю августа в республике сохранится температура 22…+27 градусов, но при этом местами возможны дожди.

Спасатели призывают жителей республики быть внимательными и осторожными при обращении с огнём, не сжигать мусор на дачных участках, не разводить костры в лесных массивах и на берегах рек, а также не бросать непотушенные сигареты. В ведомстве напоминают, что после ухода с мест отдыха нужно оставлять за собой порядок, в том числе убрать мусор, бутылки и осколки стекла.

Как сообщало ИА REGNUM, всего существует пять классов пожарной опасности, где четвёртый и пятый означают соответственно высокую и чрезвычайную опасность.