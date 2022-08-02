Пекин, 2 августа, 2022, 12:29 — ИА Регнум. На сегодняшний день требовать от Китая присоединения к обсуждению нового договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) с участием США и России несправедливо, так как китайский ядерный арсенал на порядок меньше американского. Об этом 2 августа заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Fmprc.gov.cn Хуа Чуньин

«Ядерный арсенал Китая не тех масштабов, что у США. Несправедливо и нерационально просить Китай присоединиться к многостороннему разоруженческому процессу на настоящем этапе», — сказала она.

При этом Хуа Чуньин уточнила, что Китай, несмотря на вышесказанное, поддерживает нераспространение ядерного оружия в мире и готов продолжать поддерживать тесные контакты по сокращению вооружений со всеми сторонами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин заявила, что Пекин надеется, что Вашингтон с пониманием отнесётся к вопросу планируемого визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.