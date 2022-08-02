Париж, , 12:28 — REGNUM Переизбранный ровно 100 дней назад, президент Франции Эммануэль Макрон оказался в трудном положении в начале своего второго срока, передает BFM TV.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нам особенно нечего праздновать. Мы можем только вздохнуть и сказать себе, что мы наконец-то начали ставить поезд на рельсы», — заявил один из французских депутатов.

Президента Франции обвиняют в медлительности в вопросе выбора и назначения нового премьер-министра страны. Затем произошло фиаско на стадионе «Стад де Франс». После неудачи преследовали президента Франции на выборах в законодательные органы. Президентской коалиции удалось получить лишь относительное большинство с 246 депутатами, что очень далеко от результатов 2017 года, когда были избраны 308 сторонников президента.

Однако Эммануэль Макрон, вынужденный иметь дело с новой политической ситуацией, хочет восстановить контроль и обещает запустить «новый метод» для «совместного составления» законопроектов.