Вашингтон, , 12:28 — REGNUM Министерство юстиции США обратилось в федеральный суд с просьбой наложить запрет на предполагаемое слияние издательств Penguin Random House и Simon & Schuster, и знаменитый писатель Стивен Кинг собирается выступить против сделки в суде, передает Associated Press.

Стивен Кинг pinguino kolb

Автор «Кэрри», «Оно» и многих других бестселлеров охотно встал в оппозицию Simon & Schuster, своему давнему издателю. Чиновники министерства выбрали его в качестве своего свидетеля не только из-за известности, но и по причине публичной критики сделки на 2,2 млрд долларов, в результате которой произойдет объединение двух крупнейших в мире издательств.

«Чем больше издательства консолидируются, тем труднее выживать независимым издателям», — написал Кинг в соцсети по этому поводу.

Как ожидается, Кинг выступит в качестве свидетеля 2 августа, на второй день федерального антимонопольного процесса, который должен продлиться от 2 до 3 недель.

Привязанность Кинга к небольшим издательствам носит личный характер. Даже публикуясь у Simon & Schuster, он писал триллеры для независимого издательства Hard Case Crime. Много лет назад издательство попросило его написать короткую аннотацию, но вместо этого Кинг предложил написать для них роман «Парень из Колорадо», вышедший в 2005 году.

Сам Кинг, вероятно, выиграет от сделки, однако он известен тем, что имеет и другие приоритеты, помимо материального благополучия. Он давно критикует снижение налогов для богатых, хотя сам относится к этим «богатым», и открыто призывает правительство повысить его налоги.

Читайте ранее в этом сюжете: Стивен Кинг признан самым издаваемым в России автором 2022 года