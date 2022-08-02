Санкт-Петербург, 2 августа 2022, 12:28 — REGNUM На судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге тушат загоревшееся строящееся судно, сообщают 2 августа очевидцы в социальных сетях.
По предварительным данным, загорелся большой морозильный траулер проекта СТ-192 «Механик Маслак».
«На данный момент информация уточняется», — прокомментировали ИА REGNUM в пресс-службе завода.
Напомним, траулер строится для ООО «Русская Рыбопромышленная Компания» (ООО «РРПК»). Был заложен в апреле 2019 года, а в июне 2020 года спущен спуск на воду. «Механик Маслак» — второй в серии из шести судов, строящихся на «Адмиралтейских верфях» для ООО.