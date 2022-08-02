Москва, , 12:25 — REGNUM Разгонный блок «Волга», с помощью которого был выведен на орбиту военный спутник «Космос-2558», затоплен в Тихом океане. Об этом 2 августа сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Тихий океан Magspace.ru

Отмечается, что операцию провели специалисты Главного испытательного космического центра (ГИКЦ) им. Г. С. Титова. Они свели разгонный блок «Волга» с целевой орбиты и затопили его в акватории Тихого океана.

Необходимые для этого импульсы были получены с помощью включения собственной двигательной установки «Волги».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, космический аппарат «Космос-2558» внесён в Главный каталог космических объектов российской Системы контроля космического пространства (СККП).

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