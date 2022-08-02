Москва, 2 августа 2022, 12:25 — REGNUM За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Москве увеличилось на 14 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 2 августа официальным порталом о распространении коронавируса в России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Отметим, что днём ранее число официально подтвержденных смертей пациентов с коронавирусом в столице достигло 12.
Всего же с начала распространения коронавируса от COVID-19 в Москве скончались 44 492 человека.
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