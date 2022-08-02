Кишинёв, 2 августа, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Решение суда о продлении домашнего ареста экс-президенту Молдавии Игорю Додону опровергает заявления прокуроров, что ему запретили общаться с представителями СМИ. Об этом политик заявил 2 августа в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

Додон опубликовал постановление суда. В нём говорится, что на бывшего президента наложены только два ограничения: на выход из дома и общение с фигурантами уголовного дела.

«Генеральная прокуратура и прокурор Петру Ярмалюк, в частности, бессовестно обманули граждан, — написал Додон. — Как я упоминал ранее, при продлении домашнего ареста не были применены какие-либо дополнительные ограничения».

Напомним, Додон с мая находится под домашним арестом. Его обвиняют по ряду уголовных статей, в том числе в «коррупции» и «измене родине». Бывший президент называет доводы обвинения безосновательными и заявляет, что они будут опровергнуты адвокатами. 23 июля ему продлили срок домашнего ареста ещё на 30 суток.