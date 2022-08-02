Уфа, 2 августа, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Село Воскресенское в Мелеузовском районе Башкирии со временем может стать центром притяжения для туристов. Об этом 2 августа сообщил глава республикиРадий Хабиров в своем телеграм-канале.

ИА REGNUM Старинная кладка

Он сообщил, что одним из самых интересных проектов, над которым сейчас работает руководство региона, является бывший медеплавильный завод в селе Воскресенское (возведен в XVIII веке), признанный памятником градостроительства и архитектуры федерального значения.

Хабиров отметил, что на стенах бывшего завода сохранилась кирпичная кладка, на месте остались металлические закладные, которые могли давно поржаветь, поскольку с начала строительства прошло уже почти 300 лет.

«Сделали мы уже многое. Выровняли площадку, выложили пешеходные дорожки, установили видеонаблюдение, звуковое оснащение, освещение, построили небольшой амфитеатр. Скоро запустим современный визит-центр с туалетом, два торговых павильона для ремесленников. Обязательно будет игровая площадка для детей. Высадим деревья, кустарники, цветы», — сообщил глава региона.

Он отметил, что на втором этапе планируется благоустроить площадку около пруда и земляной вал. Также в планах восстановить стадион, организовать мангальную зону, глэмпинг и кемпинг. Уже есть заинтересованные предприниматели, пояснил Хабиров.

«Важно, что Воскресенское находится на территории геопарка «Торатау». Уверен, что со временем село станет центром притяжения для туристов и важной точкой нового маршрута. А наша задача — восстановить и сберечь этот и другие уникальные памятники для наших потомков, сделать памятники архитектуры интересными для местных жителей и туристов», — сообщил глава региона.