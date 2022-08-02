Москва, 2 августа 2022, 12:24 — REGNUM Взятие под контроль территорий Донецкой Народной Республики идёт по плану. Об этом 2 августа на селекторном совещании заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
«После взятия под контроль территории Луганской Народной Республики планово освобождается Донецкая Народная Республика. За последнее время освобождены населенные пункты Григоровка, Берестовое, Стряповка, Покровское, Семигорье и Новолуганское», — добавил глава оборонного ведомства.
Кроме того, по его словам, под контроль союзных сил перешла крупнейшая в Европе Углегорская теплоэлектростанция с проектной мощностью 3 тысячи 600 мегаватт.
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Как сообщало ИА REGNUM, Углегорская теплоэлектростанция в Светлодарске в ДНР была освобождена от укронацистов 26 июля. Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, пока восстановить работу предприятия невозможно. Это связано с риском нанесения ударов украинскими боевиками по ТЭС.
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