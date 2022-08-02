Москва, , 12:24 — REGNUM Взятие под контроль территорий Донецкой Народной Республики идёт по плану. Об этом 2 августа на селекторном совещании заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«После взятия под контроль территории Луганской Народной Республики планово освобождается Донецкая Народная Республика. За последнее время освобождены населенные пункты Григоровка, Берестовое, Стряповка, Покровское, Семигорье и Новолуганское», — добавил глава оборонного ведомства.

Кроме того, по его словам, под контроль союзных сил перешла крупнейшая в Европе Углегорская теплоэлектростанция с проектной мощностью 3 тысячи 600 мегаватт.

Читайте также: Военкор объяснил, чем обернулась для ВСУ потеря Углегорской ТЭС

Как сообщало ИА REGNUM, Углегорская теплоэлектростанция в Светлодарске в ДНР была освобождена от укронацистов 26 июля. Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, пока восстановить работу предприятия невозможно. Это связано с риском нанесения ударов украинскими боевиками по ТЭС.

Читайте ранее в этом сюжете: В ЛНР заявили, что восстановить работу Углегорской ТЭС пока невозможно