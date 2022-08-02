Волгоград, , 12:24 — REGNUM Более четырёх миллионов тонн зерна собрали сельхозтоваропроизводители Волгоградской области ко 2 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 августа в пресс-службе администрации региона.

Уборка урожая Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Это на миллион тонн больше, чем на аналогичную дату 2021 года. Средняя урожайность зерновых также превышает прошлогодний показатель — аграрии получают 32 центнера с гектара, тогда как годом ранее результат составлял 21 ц/га. Обмолочено уже свыше 60% площадей зерновых культур.

Как сообщало ИА REGNUM, по планам Минсельхоза РФ, Волгоградская область должна собрать не менее 4,7 млн тонн зерна. Для обеспечения собственной продовольственной безопасности региону требуется 1,6 млн тонн.