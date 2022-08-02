Новосибирск, , 12:23 — REGNUM В Новосибирской области есть достаточный запас вакцин от коронавируса. Об этом сообщила замминистра здравоохранения региона Татьяна Анохина.

Вакцинация от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

«На сегодня вакцина «Спутник V» имеется во всех медицинских учреждениях в достаточном количестве. Для детей в возрасте от 12 до 17 лет в наличии есть препарат со специальной маркировкой «Спутник М», — уточнила Анохина.

Специалисты отмечают, что записаться на вакцинацию или ревакцинацию можно самостоятельно, в том числе через портал Госуслуг.