Новосибирск, 2 августа, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В Новосибирской области есть достаточный запас вакцин от коронавируса. Об этом сообщила замминистра здравоохранения региона Татьяна Анохина.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

«На сегодня вакцина «Спутник V» имеется во всех медицинских учреждениях в достаточном количестве. Для детей в возрасте от 12 до 17 лет в наличии есть препарат со специальной маркировкой «Спутник М», — уточнила Анохина.

Специалисты отмечают, что записаться на вакцинацию или ревакцинацию можно самостоятельно, в том числе через портал Госуслуг.