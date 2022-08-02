Москва, , 13:02 — REGNUM Стриминговый сервис «Яндекс Музыка» представил новую функцию «Нейромузыка». Об этом 2 августа пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса.

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«Нейромузыка — это бесконечная мелодия, которую в реальном времени генерируют алгоритмы, а система рекомендаций «Яндекс Музыки» делает ее уникальной для каждого пользователя. Три доступных режима — «спокойствие», «вдохновение» и «бодрость» — помогут сфокусироваться на творчестве, учебе, работе, тренировке, чтении и любых других занятиях, которые требуют высокой концентрации», — сказано в заявлении пресс-службы. Ознакомиться с функцией можно в мобильных приложениях «Яндекс Музыки», а также на «Яндекс Станции».

Ранее альбом Renaissance американской певицы Бейонсе (Бейонсе Жизель Ноулз-Картер) поставил рекорд по прослушиваниям в Spotify. Всего за сутки после премьеры пластинку прослушали более 43 млн раз.

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