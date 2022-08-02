Москва, , 12:21 — REGNUM Министерство обороны России проведёт Международный антифашистский конгресс в рамках форума «Армия», намеченного на середину августа. Об этом глава ведомства Сергей Шойгу сообщил 2 августа на селекторном совещании.

Сергей Шойгу Mil.ru

Он отметил, что консолидация усилий международного сообщества в борьбе с неонацизмом особенно актуальна при текущей военно-политической ситуации. В связи с этим Минобороны приняло решение о проведении Первого международного антифашистского конгресса.

«К участию в нём приглашены представители семидесяти четырёх дружественных стран»,— сказал Шойгу.

Министр подчеркнул, что конгресс должен стать платформой для отстаивания исторической правды о решающем вкладе Советского Союза в разгром фашизма в годы Второй мировой войны. Также он призван противодействовать распространению нацистской идеологии.

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