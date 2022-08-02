Москва, , 12:21 — REGNUM Государственное унитарное производственное строительно-монтажное предприятие «Медпроектремстрой», которое работает в сфере строительства нежилых и жилых объектов почти 30 лет, обратилось в арбитраж Москвы с иском о самобанкротстве. Заявление судом пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Заявление от ГУП в суд подано 1 августа 2022 года. Сумма долга не сообщается.

В ЕГРЮЛ госпредприятие зарегистрировано в октябре 1992 года. И. о руководителя — Денис Филипович. Учредитель — департамент государственного и муниципального имущества Москвы.

Напомним, также в Орловской области заявление на самобанкротство подало предприятие, которое почти 30 лет производило строительные материалы.