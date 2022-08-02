Красноуфимск, Свердловская область, , 12:21 — REGNUM В Свердловской области в реке Бугалыш утонул 15-летний подросток. Об этом сообщает 2 августа пресс-служба областного управления МЧС.

Водоём Наталия Николаева © ИА REGNUM

Трагедия произошла 1 августа в деревне Усть-Бугалыш. Установлено, что на водоём он пришёл с друзьями, нырнул в воду, потерял сознание и захлебнулся. Друзья пытались сами найти утонувшего, а затем вызвали спасателей.

Всего с начала лета на водоёмах в регионе произошло 58 происшествий. Утонули 39 человек, в том числе девять детей. Ещё 68 граждан удалось спасти.