Москва, , 12:20 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве продолжает идти на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 2 августа статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 2 765 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 297 случаев меньше аналогичного показателя 1 августа. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 3 062 человек, а днём ранее — у 3 773 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 9 560 новых случаев заражения коронавирусом.

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