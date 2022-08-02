Сеул, 2 августа, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В Южной Корее задержали гражданина России по подозрению в оказании помощи иностранцам, желающим нелегально остаться в стране под видом беженцев. Об этом сообщает News1 со ссылкой на представителей Иммиграционной службы.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Согласно опубликованным данным, 25-летний гражданин РФ и его подельник, гражданство которого не сообщается, обвиняются в создании нелегального бизнеса, в рамках которого они помогали иностранцам оставаться в Южной Корее под видом беженцев.

По версии следствия, гражданин России, прибывший в Южную Корею под предлогом обучения на курсах корейского языка, смог через брокера получить статус беженца, сумев убедить Иммиграционную службу в том, что в России его притесняют на национальной и религиозной почве.

После этого гражданин РФ начал публиковать объявления в соцсетях, предлагая всем желающим помощь. Его услугами, стоимость которых составила 1,5 млн вон (~$1150), воспользовался 21 человек.