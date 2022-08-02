Ростов-на-Дону, 2 августа, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В Ростовской области 2023 год может быть объявлен Годом прославленного донского атамана Матвея Платова. Об этом на прошедшем на заседании совета по культуре и искусству сообщил глава региона Василий Голубев.

Граф Матвей Иванович Платов. Атаман Донского казачьего войска, генерал от кавалерии. Принимал участие во всех войнах Российской империи конца XVIII века. Портрет кисти Джорджа Доу

В 2023 году исполнится 270 лет со дня рождения Платова и 220 лет со дня основания столицы донского и мирового казачества — города Новочеркасска. Как ожидается, в Ростовской области в честь двух юбилеев пройдут торжественные мероприятия.

Имя прославленного вихорь-атамана Матвея Платова хорошо известно далеко за пределами нашей страны, во многом благодаря его подвигам во время Отечественной войны 1812 года. Памятник Платову установлен в Новочеркасске неподалёку от Патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего собора, бюст в честь героя Отечественной войны несколько лет назад открыли у стен Воскресенского войскового собора станицы Старочеркасской.