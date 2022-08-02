В Ростовской области 2023 год может стать Годом атамана Платова
Ростов-на-Дону, 2 августа, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В Ростовской области 2023 год может быть объявлен Годом прославленного донского атамана Матвея Платова. Об этом на прошедшем на заседании совета по культуре и искусству сообщил глава региона Василий Голубев.
В 2023 году исполнится 270 лет со дня рождения Платова и 220 лет со дня основания столицы донского и мирового казачества — города Новочеркасска. Как ожидается, в Ростовской области в честь двух юбилеев пройдут торжественные мероприятия.
Имя прославленного вихорь-атамана Матвея Платова хорошо известно далеко за пределами нашей страны, во многом благодаря его подвигам во время Отечественной войны 1812 года. Памятник Платову установлен в Новочеркасске неподалёку от Патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего собора, бюст в честь героя Отечественной войны несколько лет назад открыли у стен Воскресенского войскового собора станицы Старочеркасской.